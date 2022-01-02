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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:15
Добры день. Может ли быть комиссия в МТБ банке за перевод денег с котлового счета в МТБ (выплаты по ОВГЗ) напрямую на мой счет в другом банке? При подаче такого распоряжения на замену счета выплаты в другой банк вместо МТБ
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Алексей77
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