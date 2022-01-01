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ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лип, 2021 09:51
cohan написав: Kudrjavuy написав:
Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.
может то спортбанк?
Таки да.
Но только Служба Безопасности.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:05
господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:43
IMPRINTER написав:
господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры
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sens
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:31
sens написав: IMPRINTER написав:
господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры
боятся пинка сверху, а не клиентов,
как во всех карманных
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cohan
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Додано: Сер 18 січ, 2023 14:20
Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?
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la9
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Додано: Нед 22 січ, 2023 11:22
la9 написав:
Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Невже все бездоганно?
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nord
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