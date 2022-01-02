Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 01:40
господа, у этого банка есть ИБ ?
— банк з багаторічною історією, заснований в червні 1997 року. У 2003 році було проведено реорганізацію банку у відкрите акціонерне товариство. У 2009 - змінено офіційне найменування на Публічне акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк». Перший Iнвестицiйний Банк Інформаційна картка банку Архів теми Перший Iнвестицiйний Банк
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Додано: Пон 11 жов, 2021 04:23
IMPRINTER написав:
господа, у этого банка есть ИБ ?
За 13 лет ни разу не слышал
sens
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:13
sens написав: IMPRINTER написав:
господа, у этого банка есть ИБ ?
За 13 лет ни разу не слышал
да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ
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Додано: Вів 12 жов, 2021 04:24
IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав:
господа, у этого банка есть ИБ ?
За 13 лет ни разу не слышал
да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ
только на ведроиде,веб-версия уже давно выбивает ошибку
sens
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:28
sens та ну хоть что-то ... еще сичь без ИБ тоже село
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:05
Московити банку не розвивають...використовують як гаманець, на який стікаються грошенята на енергетичні компанії, які вони юзають.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:19
IMPRINTER написав: sens
та ну хоть что-то ...
еще сичь без ИБ тоже село
в Сич что-то ж обещают вроде
cohan
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:07
sens написав:
да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ, только на ведроиде, веб-версия уже давно выбивает ошибку
А что Вы собираетесь в этом банке делать?
Максимальный процент по депозитам на год 7%
lubopytnaya
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:14
lubopytnaya написав: sens написав:
да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ, только на ведроиде, веб-версия уже давно выбивает ошибку
А что Вы собираетесь в этом банке делать?
Максимальный процент по депозитам на год 7%
Не все ж через призму депо розлядати.
Може гривню можна поганяти туди-сюди.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:48
Міністерство юстиції повідомляє, що 20 лютого подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву "про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до громадянина російської федерації Гінера Євгена Ленноровича".
Санкція статті передбачає стягнення активів у дохід держави Україна. "Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: АТ «Перший інвестиційний банк»", - йдеться в повідомленні Мін`юсту.
Solar_simfi
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