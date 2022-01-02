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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Перший Iнвестицiйний Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 01:40

Перший Iнвестицiйний Банк

господа, у этого банка есть ИБ ?


Перший Iнвестицiйний Банк — банк з багаторічною історією, заснований в червні 1997 року. У 2003 році було проведено реорганізацію банку у відкрите акціонерне товариство. У 2009 - змінено офіційне найменування на Публічне акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк».

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Перший Iнвестицiйний Банк
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 04:23

  IMPRINTER написав:господа, у этого банка есть ИБ ?

За 13 лет ни разу не слышал
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:13

  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа, у этого банка есть ИБ ?

За 13 лет ни разу не слышал


да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 04:24

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа, у этого банка есть ИБ ?

За 13 лет ни разу не слышал


да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ
только на ведроиде,веб-версия уже давно выбивает ошибку
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:28

sens

та ну хоть что-то ...

еще сичь без ИБ тоже село
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:05

Московити банку не розвивають...використовують як гаманець, на який стікаються грошенята на енергетичні компанії, які вони юзають.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:19

  IMPRINTER написав:sens

та ну хоть что-то ...

еще сичь без ИБ тоже село


в Сич что-то ж обещают вроде
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:07

  sens написав:да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ, только на ведроиде, веб-версия уже давно выбивает ошибку

А что Вы собираетесь в этом банке делать?
Максимальный процент по депозитам на год 7%
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:14

  lubopytnaya написав:
  sens написав:да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ, только на ведроиде, веб-версия уже давно выбивает ошибку

А что Вы собираетесь в этом банке делать?
Максимальный процент по депозитам на год 7%

Не все ж через призму депо розлядати.
Може гривню можна поганяти туди-сюди.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:48

Чекаємо...

Міністерство юстиції повідомляє, що 20 лютого подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву "про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до громадянина російської федерації Гінера Євгена Ленноровича".
Санкція статті передбачає стягнення активів у дохід держави Україна.
"Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: АТ «Перший інвестиційний банк»", - йдеться в повідомленні Мін`юсту.
Solar_simfi
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