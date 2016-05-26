Перший Iнвестицiйний Банк - неплатоспроможний

|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:51
Краще для кого? І чим банк може зацікавити покупця в поточних умовах?
Додано: Чет 19 лют, 2026 18:30
19 лютого 2026 року Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank) до категорії неплатоспроможних.
Додано: Нед 22 лют, 2026 05:24
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:56
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування починає виплати вкладникам Мотор-Банку та PINbank
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|