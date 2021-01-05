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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:11
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:57
flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
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J
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:51
J написав: flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
слава Богу - в приложухе пишут прОцент сразу
бесплатный искать не хочу но как-то ж проскакивало что из мабилы фри,
я после номера с другой картой остыл тут к тарифоковырянию
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Додано: Пон 04 вер, 2023 00:36
J написав: flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
да.
по крайней мере из "новой" аппки
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flysoulfly
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:12
flysoulfly написав: J написав: flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
да.
по крайней мере из "новой" аппки
киньте посилання , у мене депозитна картка у гривні , в додатку який може купувати валюту онлайн на сеп по реквізитам в зворотньому напрямку не пробував чи є комісії
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