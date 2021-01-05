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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:11

в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2692
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:57

  flysoulfly написав:в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять :?:

опять появился бесплатный СЕП?
J
 
Повідомлень: 5970
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:51

  J написав:
  flysoulfly написав:в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять :?:

опять появился бесплатный СЕП?


слава Богу - в приложухе пишут прОцент сразу

бесплатный искать не хочу но как-то ж проскакивало что из мабилы фри,
я после номера с другой картой остыл тут к тарифоковырянию
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:36

  J написав:
  flysoulfly написав:в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять :?:

опять появился бесплатный СЕП?
да.
по крайней мере из "новой" аппки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:12

  flysoulfly написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять :?:

опять появился бесплатный СЕП?
да.
по крайней мере из "новой" аппки

киньте посилання , у мене депозитна картка у гривні , в додатку який може купувати валюту онлайн на сеп по реквізитам в зворотньому напрямку не пробував чи є комісії
sens
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