|
|
|
Банк Південний
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:11
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:57
flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5992
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 вер, 2023 11:51
J написав: flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
слава Богу - в приложухе пишут прОцент сразу
бесплатный искать не хочу но как-то ж проскакивало что из мабилы фри,
я после номера с другой картой остыл тут к тарифоковырянию
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6080
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 00:36
J написав: flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
да.
по крайней мере из "новой" аппки
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:12
flysoulfly написав: J написав: flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
опять появился бесплатный СЕП?
да.
по крайней мере из "новой" аппки
киньте посилання , у мене депозитна картка у гривні , в додатку який може купувати валюту онлайн на сеп по реквізитам в зворотньому напрямку не пробував чи є комісії
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14236
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:04
sens написав: flysoulfly написав: flysoulfly написав:
в выходные дни с карты для выплат СЕП наружу они умеют отправлять
да.
по крайней мере из "новой" аппки
киньте посилання , у мене депозитна картка у гривні , в додатку який може купувати валюту онлайн на сеп по реквізитам в зворотньому напрямку не пробував чи є комісії
ну это ж и есть новая аппка, в старой нельзя валюту
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6080
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 23:54
cohan написав: sens написав: flysoulfly написав:
да.
по крайней мере из "новой" аппки
киньте посилання , у мене депозитна картка у гривні , в додатку який може купувати валюту онлайн на сеп по реквізитам в зворотньому напрямку не пробував чи є комісії
ну это ж и есть новая аппка, в старой нельзя валюту
а как в новой апке регистрироваться?
пароль со старого приложения не подходит..
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2609
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 вер, 2023 00:11
emeta написав:
а как в новой апке регистрироваться?
пароль со старого приложения не подходит..
может, старый пароль без "символов". Надо новый делать. И номер карты нужен, насколько помню.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta
, IDAN
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1356
|868215
|
|
|706
|469410
|
|
|822
|504016
|
|