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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 14:11
Чи є карти без абонплати в банку?
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tarasum
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Додано: Суб 09 бер, 2024 14:22
tarasum написав:Чи є карти без абонплати в банку?
Так карта для виплат (умова депозит).
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Zochan
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Додано: Сер 13 бер, 2024 19:54
Будьте уважні з цим одеським банчиком - як я сьогодні дізнався якщо фінмон заблокує ваші рахунки, а документи які ви надасте банк не прийме до уваги то вам буде запропоновано єдине рішення: надати рахунок у іншому банку куди Півень перерахує ваші кревні і за це візьміть комісію УВАГА! 30% від перерахованого! Я коли це почув аж похолов...
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asti
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:05
asti написав: Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
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Zochan
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Додано: Сер 13 бер, 2024 21:01
Zochan написав:
asti написав: Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!😡😡😡
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asti
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Додано: Сер 13 бер, 2024 21:38
asti написав: Zochan написав:
asti написав: Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!😡😡😡
Погоджуюсь що не справедливо. Відтепер, ви знаєте, якщо депозит,то проблем не буде,проте постійні готівкові внесення та зняття і ризик по Вам став для банку критичним
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sens
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Додано: Чет 14 бер, 2024 11:49
asti написав:
такі комісії - 30% за що?? банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію!
та да
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:50
flysoulfly написав: asti написав:
такі комісії - 30% за що?? банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію!
та да
чи є віртуальна є-підтримка в застосунку?
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sens
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:49
Що це змінює?
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asti
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Додано: Чет 04 кві, 2024 21:05
Технічні роботи
5 квітня з 00:15 до 00:25 сервіси в Pivdenny Online будуть недоступні.
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Zochan
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