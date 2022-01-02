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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34

  Zochan написав:
asti написав: Я коли це почув аж похолов...

І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.

А які ще обдирають клієнтів?
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:28

Re: Банк Південний

sens написав:
  asti написав:
  Zochan написав:[quote="asti"] Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!

Погоджуюсь що не справедливо. Відтепер, ви знаєте, якщо депозит,то проблем не буде,проте постійні готівкові внесення та зняття і ризик по Вам став для банку критичним[/quote]
----------------------------
Менеджер банку Південний сказав, що безготівкові надходження на банківський рахунок клієнта на будь яку суму не викликають жодних питань з боку фін. моніторингу. А от готівкові надходження від 400 тис. викликають
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:49

Re: Банк Південний

nord написав:А які ще обдирають клієнтів?

Абанк та Ізі.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:40

Re: Банк Південний

1 червня з 22:00 до 09:00 2 червня сервіси в PivdennyOnline будуть недоступні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:00

Давно не користувався...
Вони стали брати комісію за вихід СЕПом з Картки для виплат (тп Стартовий) ?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 18192021
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