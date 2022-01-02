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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34
Zochan написав:
І це не єдиний такий банк!!!
asti написав: Я коли це почув аж похолов...
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
А які ще обдирають клієнтів?
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Додано: Суб 06 кві, 2024 06:28
sens написав: asti написав: Zochan написав:
[quote="asti"] Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!
Погоджуюсь що не справедливо. Відтепер, ви знаєте, якщо депозит,то проблем не буде,проте постійні готівкові внесення та зняття і ризик по Вам став для банку критичним[/quote]
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Менеджер банку Південний сказав, що безготівкові надходження на банківський рахунок клієнта на будь яку суму не викликають жодних питань з боку фін. моніторингу. А от готівкові надходження від 400 тис. викликають
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Додано: Суб 06 кві, 2024 06:49
nord написав:А які ще обдирають клієнтів?
Абанк та Ізі.
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Zochan
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:40
1 червня з 22:00 до 09:00 2 червня сервіси в PivdennyOnline будуть недоступні.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 20:00
Давно не користувався...
Вони стали брати комісію за вихід СЕПом з Картки для виплат (тп Стартовий) ?
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flysoulfly
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