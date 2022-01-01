RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:17

  Кащей написав:Да, непонятно. Это ж в минус 25 списываются каждый месяц? Значит, и за овердрафт должны быть начисления.


Не пойму почему до этого полтора года ничего не списывалось
Условия оборота по карте для бесплатного обслуживания также не выполнялись
Может, просто на карте не было средств, так их и сейчас нет..
Интересно, до какой суммы в минус могут списать
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 19.03.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 225, 226, 227
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2260 1134359
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 14:13
quadro_tony_da
Піреус Банк МКБ 1 ... 44, 45, 46
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
450 269184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 12:10
ramzes4
Банк Глобус 1 ... 180, 181, 182
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1815 785077
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 09:30
Sirchyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2261)
14.08.2025 14:13
Ринок ОВДП (9499)
14.08.2025 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron