Банк Південний

Не пойму почему до этого полтора года ничего не списывалось
Условия оборота по карте для бесплатного обслуживания также не выполнялись
Может, просто на карте не было средств, так их и сейчас нет..
Интересно, до какой суммы в минус могут списать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:17
Не пойму почему до этого полтора года ничего не списывалось
Условия оборота по карте для бесплатного обслуживания также не выполнялись
Может, просто на карте не было средств, так их и сейчас нет..
Интересно, до какой суммы в минус могут списать
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|