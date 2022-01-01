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Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лис, 2023 07:45
sens написав:
і зняття безкоштовно,чи щось заважає?
со слов менеджеров бесплатно. но я не проверял.
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