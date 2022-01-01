со слов менеджеров бесплатно. но я не проверял.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лис, 2023 07:45
Додано: Пон 20 лис, 2023 14:31
Re: Полтава-Банк
был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:29
відкриваєте депо , отримуєте картки ,робите валютообмін коли будуть фізично , також 300 уо треба заморозити. Мені Полтава як і Мотор,так і Грант та Поліком - зупиняють щодо валютообміну, депозит у грн будьласка
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