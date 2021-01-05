со слов менеджеров бесплатно. но я не проверял.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лис, 2023 07:45
Додано: Пон 20 лис, 2023 14:31
Re: Полтава-Банк
был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:29
відкриваєте депо , отримуєте картки ,робите валютообмін коли будуть фізично , також 300 уо треба заморозити. Мені Полтава як і Мотор,так і Грант та Поліком - зупиняють щодо валютообміну, депозит у грн будьласка
Додано: Чет 23 лис, 2023 13:42
Re: Полтава-Банк
Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
Додано: Чет 23 лис, 2023 14:27
лише наявність може й не дає. Але депозитна карта, відкрита у відділенні й отримана через десь 10 днів - дає. Обмін онлайн на неї і зняття без комісій.
Але може щось змінили у тарифах останні 2 тиждні ?
Додано: Чет 23 лис, 2023 22:06
В отделении вообще бред несут, что если будете делать обмен валют на 50к. через депозитную карту, мы вам её заблокируем. Так беднягам комиссию охота получить, что даже рассказывают, что НБУ запрещает делать валютообмен через депозитную карту. При этом наличка у них только та что с улицы приносят, т.е. в большинстве проблемная.
Додано: Чет 23 лис, 2023 22:50
Мне точно такое в Радабанке втирали. И еще где-то , но забыл за давностью.
Очевидно, банки конференции-семинары проводят по обмену опытом и практическими наработками передовых методов впендюринга
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