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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Полтава-Банк

Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Полтава-Банк 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:49

  sens написав:Спробував сепнути на гривневу картку . Наскирдував з кредіагріколь,Кредобанк,аваль, прокредіт,глобус собі на укрсіббанк. Все що вийшло одним платежем з укрсіббанк повернулося через через чотири години. Ось так. Враховуйте.


ничего не понятно но очень интересно
cohan
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