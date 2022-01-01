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Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 10:45
Pete77 написав:
Скажите, плз, как в киевском отделении Полтава банка с валютой. Я ещё не брал. Был на днях, так сказали в отделении, что Евро нет и бывает ну может пару раз в месяц - надо ловить. С долларами тоже проблемы, типа может не быть. Даже если купил онлайн, то заказать, чтоб точно были, нельзя. То есть надо звонить и спрашивать перед покупкой, потом, если дали добро, купить и бежать к ним в кассу -- это версия работников банка как у них процедура покупки валюты с выдачей работают. Как на самом деле?
П.С. В целом, конечно, Полтава оставила весьма удручающее впечатление. И это ещё до обмена, т.е. до получения валюты. Более 50 своих подписей поставить надо при открытии счетов. Работник банка ничего толком рассказать не может - на вопросы не отвечает, а втирает какую-то дичь (что 0.6% годовых - это нормальный доход, итд...).
євро є , долар також. Для каруселі не кращий вибір.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 15:28
lenakurs написав:
долари зазвичай в касах є, але не нового зразка, бо працюють з приносу
Дуже сумніваюсь, що там їм "приносять" тисячі доларів (а для видачі "карусельникам" потрібні тисячі), тим більше за кутом, на Саксаганського 65 і 69, дві оптові обмінки з кращим оптовим курсом.
І ще запитання: яка мінімальна сума валюти для депозиту на 100 днів? На депозитки долар і євро треба один депозит робити чи два -- по одному на кожну валюту? Бо адекватність і чесність відповіді менеджера банку викликає сумніви (постійно!).
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