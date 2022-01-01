Правекс банк

"Цікавий"банк, був у відділенні, питав інфу про валютообмі на 50 000 грн, відповідь співробітника: якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію. І взагалі готівки євро немає, тобто прийдеться довго чекати! Підтримка в месенджерах працює тільки в робочі години, в телеграм вчора написав досі не відповіли(
mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
mogicanin1986 написав:...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.
mogicanin1986 написав:...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.
Я клієнт багатьох банків, тому правила гри знаю) але перший раз саме в цьому банку мені сказали що якщо офіційно не працює, то без документів підтверджуючих джерела доходів мені стати клієнтом банку не світить( я сказав навіть що я пенсіонер, але це не допомогло. Ні то ні, але дуже цікаві правила в Правексе. Не працюю офіційно вже більше шести років і інші банки поки що не роблять мені проблем з цього.
mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
У меня как раз нет проблем с Правексом, валюту заказываю за два дня, прихожу с гривной, покупаю в приложении и забираю валюту.
Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.
Нові тарифи на зняття готівки:
Карткові рахунки: Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття; Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття; Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.
sens написав:https://www.pravex.com.ua/press-center/uvaga-zmina-tarifiv-na-znyattya-gotivkovikh-koshtiv-v-inozemniy-711 01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.
Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.
Нові тарифи на зняття готівки:
Карткові рахунки: Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття; Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття; Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.