RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс банк

Правекс банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 17:00

"Цікавий"банк, був у відділенні, питав інфу про валютообмі на 50 000 грн, відповідь співробітника: якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію. І взагалі готівки євро немає, тобто прийдеться довго чекати! Підтримка в месенджерах працює тільки в робочі години, в телеграм вчора написав досі не відповіли(
mogicanin1986
 
Повідомлень: 209
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 17:15

  mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20885
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 19:32

  vitaliiangel написав:
  mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.

Скажем дружно: нам не нужно!!!
mogicanin1986
 
Повідомлень: 209
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 20:49

Re: Правекс банк

  mogicanin1986 написав:...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 21:03

  Howl написав:
  mogicanin1986 написав:...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.

Я клієнт багатьох банків, тому правила гри знаю) але перший раз саме в цьому банку мені сказали що якщо офіційно не працює, то без документів підтверджуючих джерела доходів мені стати клієнтом банку не світить( я сказав навіть що я пенсіонер, але це не допомогло. Ні то ні, але дуже цікаві правила в Правексе. Не працюю офіційно вже більше шести років і інші банки поки що не роблять мені проблем з цього.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 209
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 21:25

  vitaliiangel написав:
  mogicanin1986 написав:треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.

У меня как раз нет проблем с Правексом, валюту заказываю за два дня, прихожу с гривной, покупаю в приложении и забираю валюту.
lara_08
 
Повідомлень: 914
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 00:19

Re: Правекс банк

Підкажіть, за третій місяць по акційні фамілії нарахує абонку в мінус?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4022
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:15

  2XL написав:Підкажіть, за третій місяць по акційні фамілії нарахує абонку в мінус?

Говорят что - Да.
demichh
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:50

Картки можна закривати в грудні

https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... zemniy-711
01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.

Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.

Нові тарифи на зняття готівки:

Карткові рахунки:
Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття;
Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття;
Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15005
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:05

  sens написав:https://www.pravex.com.ua/press-center/uvaga-zmina-tarifiv-na-znyattya-gotivkovikh-koshtiv-v-inozemniy-711
01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.

Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.

Нові тарифи на зняття готівки:

Карткові рахунки:
Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття;
Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття;
Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.


да, танцы заканчиваются
хотя IT может и пронесет
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6380
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Valeriy237 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 160, 161, 162
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1613 918150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 22:21
Investor_K
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 19, 20, 21
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
207 114139
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 22:07
cohan
Юнекс Банк 1 ... 95, 96, 97
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
963 363620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 22:00
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1614)
01.12.2023 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.