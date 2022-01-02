RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс банк

Правекс банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:22

Re: Правекс банк

Melanor1 написав:
  Кащей написав:
  karabas написав:А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?

0%


На накопичувальному в тарифі Капучіно онбордінг 10%, у звичайному здається 3%
До 01.04.23. Последние три месяца получаю целых 0%
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 09:54

Вітаємо!
Звертаємо увагу на поширення фейкових СМС, що повідомляють про зміну вартості доставки/перевезення посилки від поштових операторів.

Прохання:
(checkmark)утримуйтеся від переходу за сумнівними посиланнями;
(checkmark)ніколи не надсилайте особисті дані, коди або паролі.

Якщо ваші дані стали доступні третім особам, негайно зверніться до Банку для блокування карток або самостійно заблокуйте їх в PRAVEX ONLINE.

Будьте обережні та пильнуйте за своєю безпекою!

У разі сумнівів, звертайтесь до Контакт-центру: (telephone)0800500450
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16956
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:05

Не пойму :oops:
с гривневой капучино стянуть чужим р2р - мзды не будет?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:13

СЕП

На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?
l_e_x
 
Повідомлень: 124
З нами з: 04.07.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:33

  l_e_x написав:На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?

раніше ходив сеп на вихідних, а останнім часом не ходить, відключили походу
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 669
З нами з: 16.10.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 14:29

Re: Правекс банк

  l_e_x написав:На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?
Зо 02 березня 2024 р. у PRAVEX ONLINE та PRAVEX BIZ буде додано можливість здійснювати платежі у вихідні дні (вихідні платежі у гривні).

https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... kartok-745
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6013
З нами з: 08.03.18
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:16

Наш традиційний лідер зі збитковості. Протягом січня-квітня доробок склав мінус 86,1 млн. гривень. Для порівняння, на другому місці Індус з результатом "лишень" мінус 13,2 млн. гривень.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:29

  Solar_simfi написав:
на другому місці Індус
це хто?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:16

  flysoulfly написав:
  Solar_simfi написав:
на другому місці Індус
це хто?

АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК
24589
 
Повідомлень: 111
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], ramaz, ukr0014959 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 127, 128, 129
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1286 443085
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 15:38
IDAN
Банк Восток 1 ... 14, 15, 16
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
150 131634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 01:17
novichok
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 17, 18, 19
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
180 112071
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2024 20:29
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12193)
17.06.2024 20:19
Ринок ОВДП (6392)
17.06.2024 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.