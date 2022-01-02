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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2023 22:22
Melanor1 написав: Кащей написав: karabas написав:
А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?
0%
На накопичувальному в тарифі Капучіно онбордінг 10%, у звичайному здається 3%
До 01.04.23. Последние три месяца получаю целых 0%
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Кащей
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Додано: Чет 28 гру, 2023 09:54
Вітаємо!
Звертаємо увагу на поширення фейкових СМС, що повідомляють про зміну вартості доставки/перевезення посилки від поштових операторів.
Прохання:
(checkmark)утримуйтеся від переходу за сумнівними посиланнями;
(checkmark)ніколи не надсилайте особисті дані, коди або паролі.
Якщо ваші дані стали доступні третім особам, негайно зверніться до Банку для блокування карток або самостійно заблокуйте їх в PRAVEX ONLINE.
Будьте обережні та пильнуйте за своєю безпекою!
У разі сумнівів, звертайтесь до Контакт-центру: (telephone)0800500450
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:05
Не пойму
с гривневой капучино стянуть чужим р2р - мзды не будет?
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flysoulfly
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Додано: Нед 18 лют, 2024 10:13
На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?
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l_e_x
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Додано: Нед 18 лют, 2024 12:33
l_e_x написав:
На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?
раніше ходив сеп на вихідних, а останнім часом не ходить, відключили походу
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tarasum
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Додано: Суб 16 бер, 2024 14:29
l_e_x написав:
На вихідних СЕПи не виходять з Правекса?
Зо 02 березня 2024 р. у PRAVEX ONLINE та PRAVEX BIZ буде додано можливість здійснювати платежі у вихідні дні (вихідні платежі у гривні).https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... kartok-745
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Додано: Пон 17 чер, 2024 10:16
Наш традиційний лідер зі збитковості. Протягом січня-квітня доробок склав мінус 86,1 млн. гривень. Для порівняння, на другому місці Індус з результатом "лишень" мінус 13,2 млн. гривень.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 18:29
Solar_simfi написав:
на другому місці Індус
це хто?
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flysoulfly
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Додано: Пон 17 чер, 2024 19:16
flysoulfly написав: Solar_simfi написав:
на другому місці Індус
це хто?
АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК
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