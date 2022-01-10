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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 08:01
У мене там приблизно 100000 євро і стільки ж у баксі. Доведеться депозити. Але ж влни капнуть на розрахунковий. І все рівно буде попадалово
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Investor_K
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:11
Amid написав:
Можна відтермінувати комісії через строкові депозити. Вони не рахуються. Я так розумію, це пов`язано з нормами резервування для валютних рахунків на затребування.
Навряд, за рахунок комісій та відсотків по кредиткам банк і отримує прибуток
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aanonimovic594
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:57
А де пан Сенс? Зазвичай, він у цій темі завжди першим відповідав?
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Investor_K
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:10
Investor_K написав: aanonimovic594 написав: Investor_K написав:
У мене там приблизно 100000 євро і стільки ж у баксі. Доведеться депозити. Але ж влни капнуть на розрахунковий. І все рівно буде попадалово
Нічого собі...
такі правила. Депо падає на поточний.
Та здивувався сумі коштів, ахах)
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aanonimovic594
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