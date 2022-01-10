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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:19
aanonimovic594 написав:
Досить цікаво, та і мотивує навіть на подальший розвиток, оскільки зараз можна сказати починаю свою кар'єру
Успіхів!
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