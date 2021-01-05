ПроКредит Банк
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:18
Сибарит написав: Investor_K написав: Сибарит написав:
Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?
А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися
Да, но я атипичный клиент банков - деньги лежат, и мы с банком друг друга не беспокоим 😁
Валютні депо?
Investor_K
Додано: Суб 27 гру, 2025 00:26
користуюсь, непоганий додаток, на голову вище отої поробки Кредо
24589
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:53
Регулярно користуюсь, дуже класна штука. Правда юзаю для цього картки сенса
ukr0014959
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:54
То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?
вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний
То можна вже 15К з ощадного виводити?
ukr0014959
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 11:42
можна
24589
Додано: Суб 27 гру, 2025 11:52
Это не Приват 24, отстой полный , шо то не доделанное а опа еще в том шо они сєкономили и удалили вэбстраницу , тоесть с компа нету, пожалели денег . А юрлица только с компа так как на приложение пожалели денег
п.с. я с Кредо лет 10 наверное, всё было хорошо , но то шо в последнее время происходит , это похоже внедрился враг
Vadim_
