RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:18

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?


А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися :D

Да, но я атипичный клиент банков - деньги лежат, и мы с банком друг друга не беспокоим 😁

Валютні депо?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 00:26

  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?

користуюсь, непоганий додаток, на голову вище отої поробки Кредо
24589
 
Повідомлень: 262
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:53

  Investor_K написав:З преміальними картаами наче можна безкоштовно обслуговуватись в лаунж зонах деяких аеропортів. Хтось пробував?


Регулярно користуюсь, дуже класна штука. Правда юзаю для цього картки сенса
ukr0014959
 
Повідомлень: 559
З нами з: 05.01.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:54

  emeta написав:
  Investor_K написав:
  emeta написав:Одумались немцы
РКО с Classic скасовується з грудня

То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?


вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний


То можна вже 15К з ощадного виводити?
ukr0014959
 
Повідомлень: 559
З нами з: 05.01.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:42

  ukr0014959 написав:
  emeta написав:вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний

То можна вже 15К з ощадного виводити?
можна
24589
 
Повідомлень: 262
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:52

  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?

Это не Приват 24, отстой полный , шо то не доделанное а опа еще в том шо они сєкономили и удалили вэбстраницу , тоесть с компа нету, пожалели денег . А юрлица только с компа так как на приложение пожалели денег

п.с. я с Кредо лет 10 наверное, всё было хорошо , но то шо в последнее время происходит , это похоже внедрился враг
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1 ... 10, 11, 12
sens » Вів 05 січ, 2021 21:08
111 52595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 гру, 2025 18:00
nord
Банк Глобус 1 ... 187, 188, 189
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1885 863774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 гру, 2025 17:17
Amethyst
Юнекс Банк 1 ... 160, 161, 162
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1613 611014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 гру, 2025 15:25
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.