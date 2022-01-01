RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 2.9 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
9
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:03

Я смотрю, это политика банка - кидать клиентов по мелочи. Только они не понимают, что теряют больше, чем получают. Выходит, картой есть смысл пользоваться, только если уверен, что в этот месяц насобираешь 100+ грн КБ. В ином случае, уж лучше альянс
la9
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 15:00

  la9 написав:В августе открыл Смарт. В 20-х числах сентября начал пользоваться. За сентябрь и октябрь суммарно накопил 30+ грн кешбека. За ноябрь - 100+ грн. В начале декабря выплатили КБ только за ноябрь. Спрашиваю - а где КБ за сентябрь-октябрь (30+ грн)? В ответ - а не положено, т.к. выплачивается только от суммы 100 грн! Ссылался на их условия на сайте, где указано, что КБ действует 3 месяца. В ответ - нет, передаем вашу заявку юристам, ждите ответа. Ответа пока что нет. Это такое наглое кидалово от банка из-за 30+ грн или я не прав и КБ менее 100 грн за месяц сгорает?

Ответа не дождался, позвонил сам. Поузнавали - вам отказано в КБ 30+, т.к. карту вы открыли в августе. Мол, 3 месяца прошли. Я говорю - я первую трату сделал 23.09, какие 3 месяца??? Ок, сейчас уточним, перезвоним. В этот раз сами перезвонили, сказали - ок, 30+ КБ будут зачислены на бонусный счет! Я - а почему не на карту, т.к. на 1.12 было более 100 грн только за ноябрь, выплатите тогда и эти на карту. Нет, выплачиваем от 100 грн, накопите, потом выведете.

В общем, подтверждаю свой предыдущий вывод: если не уверен, что за месяц накопишь 100 грн КБ, Юнексом лучше не пользоваться, бо получить суммы менее 100 грн - еще тот квест, который не стоит того
la9
 




 

 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:29

Re: Юнекс Банк

Розеткова карта в додатку Юнекса м.б., чи твльки в розетковому?
chipmunk
 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:25

  chipmunk написав:Розеткова карта в додатку Юнекса м.б., чи твльки в розетковому?

ток в Розе,налили 49к почетному безработному
Мизантрóп

 




 

 
