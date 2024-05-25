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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:13

  Яша написав:Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:12

  flysoulfly написав:
  Яша написав:Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете :)

Раніше безкоштовно виходило лише готівкою - це про грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:41

  flysoulfly написав:
  Яша написав:Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете :)

Только свой вход п2п.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:52

  Яша написав:
  flysoulfly написав:
  Яша написав:Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете :)

Только свой вход п2п.
ну да, это известно и проверено.
А СЕП не попробовали?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:29

17% по гривні (якщо через додаток відкривати)
норм. цифра як на різке падіння ставок навколо
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:40

  greenozon написав:17% по гривні (якщо через додаток відкривати)
норм. цифра як на різке падіння ставок навколо
даже подозрительно много.
Отдавать не собираются? :mrgreen: Бесплатно только ВХОД
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 12:09

  greenozon написав:17% по гривні (якщо через додаток відкривати)
норм. цифра як на різке падіння ставок навколо

Больше только у Агропроспериса 18% и то только на 50к.
lloydbanksua
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