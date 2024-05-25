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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:13
Яша написав:
Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:12
flysoulfly написав: Яша написав:
Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете
Раніше безкоштовно виходило лише готівкою - це про грн
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:41
flysoulfly написав: Яша написав:
Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете
Только свой вход п2п.
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Яша
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:52
Яша написав: flysoulfly написав: Яша написав:
Пополнение депозитки бесплатно только своим п2п или входящим СЕП тоже?
истории не известно, пробовал ли кто СЕПом, чтоб практикой подтвердить.
Вы можете
Только свой вход п2п.
ну да, это известно и проверено.
А СЕП не попробовали?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:29
17% по гривні (якщо через додаток відкривати)
норм. цифра як на різке падіння ставок навколо
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greenozon
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:40
greenozon написав:
17% по гривні (якщо через додаток відкривати)
норм. цифра як на різке падіння ставок навколо
даже подозрительно много.
Отдавать не собираются?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:09
greenozon написав:
17% по гривні (якщо через додаток відкривати)
норм. цифра як на різке падіння ставок навколо
Больше только у Агропроспериса 18% и то только на 50к.
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