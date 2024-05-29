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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 23:39
emeta написав:
что значит свой вход
Тянуть депозиткой Рады можно с любой карты без комис?
да, так Рада перестала брать комиссию
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