sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%
sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%
які умови - теж є можливість поповнювати і початковий вклад всього 1000