sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%
sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%
які умови - теж є можливість поповнювати і початковий вклад всього 1000
великий строк без поповнення , це дуже ризиково я особисто не готовий залишити 1000 грн на три роки задля поповнення у будь-який час на будь-яку суму це не одне й те саме - залишити всю суму на три роки одразу