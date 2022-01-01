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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:27

Вопрос тем,у кого был/есть депозит Коммунальный. Вы приходили вытаскивать скретч-карту в те месяцы, когда из-за карантина метро останавливали, а наземный транспорт был по пропускам?
Если не приходили, вам обещали дать вытащить карту потом, после окончания карантина?

И второй период - начало войны, когда отделения закрылись. Вам обещали скретч-карту потом?

В обоих случаях мне обещали.
А сейчас РВС включил дурачка и отмахивается правилами, мол, если клиент не пришел в каком-то месяце, то теряет право на карту за этот месяц.
Нормально вообще?! Они могут рассказывать, что якобы работали в тот жёсткий карантин, но в начале войны все было закрыто. Если клиент был должен приходить за карточкой, по какому праву РВС не работал в феврале-апреле 2022г?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:32

  candidat написав:Вопрос тем,у кого был/есть депозит Коммунальный. Вы приходили вытаскивать скретч-карту в те месяцы, когда из-за карантина метро останавливали, а наземный транспорт был по пропускам?
Если не приходили, вам обещали дать вытащить карту потом, после окончания карантина?

И второй период - начало войны, когда отделения закрылись. Вам обещали скретч-карту потом?

В обоих случаях мне обещали.
А сейчас РВС включил дурачка и отмахивается правилами, мол, если клиент не пришел в каком-то месяце, то теряет право на карту за этот месяц.
Нормально вообще?! Они могут рассказывать, что якобы работали в тот жёсткий карантин, но в начале войны все было закрыто. Если клиент был должен приходить за карточкой, по какому праву РВС не работал в феврале-апреле 2022г?

Це ваше право кожного місяця отримати бонус
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:25

  sens написав:Це ваше право кожного місяця отримати бонус

Понятно, что право есть, но как им воспользоваться, если в транспорт не пускали? Пешком идти через весь город? Или 500 грн за такси? Если не больше.
Но в 2022-м они же вообще закрылись. Как реализовать свое право на скретч-карту, дёргая закрытую дверь?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:44

  candidat написав:
  sens написав:Це ваше право кожного місяця отримати бонус

Понятно, что право есть, но как им воспользоваться, если в транспорт не пускали? Пешком идти через весь город? Или 500 грн за такси? Если не больше.
Но в 2022-м они же вообще закрылись. Как реализовать свое право на скретч-карту, дёргая закрытую дверь?

У банка немає обов'язків перед клієнтом в разі форс-мажор або непередбаченої сили надати змогу і тим паче донарахувати кошти
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:15

  sens написав:
  candidat написав:
  sens написав:Це ваше право кожного місяця отримати бонус

Понятно, что право есть, но как им воспользоваться, если в транспорт не пускали? Пешком идти через весь город? Или 500 грн за такси? Если не больше.
Но в 2022-м они же вообще закрылись. Как реализовать свое право на скретч-карту, дёргая закрытую дверь?

У банка немає обов'язків перед клієнтом в разі форс-мажор або непередбаченої сили надати змогу і тим паче донарахувати кошти

Форс-мажор не освобождает от ответственности, а лишь откладывает во времени исполнение обязательств. Или вы считаете, раз форс-мажор, то банк и депозит может себе прикарманить?
И тут не менее важно то, что банк помимо неисполнения своих обязательств постоянно врёт. Первый раз перекрыли транспорт (в 2020-м). Не имея возможности добраться, узнавал, как быть. Банк ответил, что всё пропущенное - после окончания карантина. А карантин этот оказался длинный, как собачья песня. В 2021-м ещё раз перекрыли транспорт. Опять пропущенные месяцы. Банк снова обещает после карантина.
В 2022-м вообще война начинается. Банк вешает лапшу, что никто ничего не потеряет, потом всё выплатят.
И вот в августе карантин закончился. Но банк теперь задавила жаба деньги отдавать, и он тут же переобулся. Прислал отписку с указанием пунктов программы лояльности, мол, по законченным депозитам не платим (ясен пень, что старые депозиты от 2020-го уже закончились), а также, если клиент пропустил месяц, то теряет право выплаты за этот месяц.
За язык никто не тянул. Сначала врёт, что заплатит после карантина, а потом беспардонно пытается кинуть.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:16

Re: РВС Банк

Друзі, а що, відкриття дистанційно картки в цьому банчику коштує мінімум 150 грн?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:18

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 18:54

  greenozon написав:RwS bank – новий учасник програми «Бонус до депозиту»! Надійний партнер, що розкриє потенціал ваших заощаджень!
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sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:49

  sens написав:
  greenozon написав:RwS bank – новий учасник програми «Бонус до депозиту»! Надійний партнер, що розкриє потенціал ваших заощаджень!
ФГВФО постійний учасник


У 10 містах відділення банку


Сума депозиту – від 50 000 грн
Термін депозиту – 12 міс
Відкриття – у відділенні банку
Бонус від «Мінфіну» – 0,35% від вкладу

* В програмі не беруть участі клієнти, у яких є дійсні вклади в RwS bank або були такі протягом 14 днів до подачі заявки.

Краще морозити ставку раз на 3 роки , зараз є 17,95% з помісячно

Повернули вклад "Комунальний", кому цікаво.
nord
 
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