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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 17:30
tarasum написав:
Чим цікавий вклад комунальний?
Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
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sens
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Додано: Нед 31 бер, 2024 17:38
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 31 бер, 2024 17:54
vitaliiangel написав:
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
Умова депозиту _ від 100000 грн
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sens
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- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 887 раз.
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