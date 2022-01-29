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У рф затвердили "хитру" схему,
як платити за валютними...

У рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:45

У рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними...

Пропонуємо до обговорення:
Це повідомлення відомства передає Інтерфакс.

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У рф затвердили \"хитру\" схему, як платити за валютними боргами
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:45

И как они на долларовый счет будут загонять рубели?
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