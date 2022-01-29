Це повідомлення відомства передає Інтерфакс.
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У рф затвердили \"хитру\" схему, як платити за валютними боргами
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Додано: Пон 14 бер, 2022 15:45
У рф затвердили "хитру" схему, як платити за валютними...
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Дивися повний текст
У рф затвердили \"хитру\" схему, як платити за валютними боргами
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