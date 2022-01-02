UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:15
Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Алексей77
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Додано: Вів 25 лют, 2025 12:27
Алексей77 написав:
Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
Navegantes
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Додано: Вів 25 лют, 2025 12:56
Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Howl
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Додано: Вів 25 лют, 2025 13:14
Howl написав: Алексей77
, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?
Алексей77
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Додано: Вів 25 лют, 2025 13:21
Алексей77 написав: Howl написав: Алексей77
, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?
В моєму попередньому дописі є посилання на сторінку банку, де є файл "Ліміти на операції з платіжними картками". Два кліки і вся інфо у вас перед очима.
Navegantes
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Додано: Суб 22 бер, 2025 01:24
Як працює еко кредитка і пільговий період 70 днів?
Maxwe11
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