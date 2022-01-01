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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 кві, 2025 15:22
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
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flysoulfly
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