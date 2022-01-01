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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 19:14

А там реально щось оплатити? Я навіть Нафтогаз не можу знайти. А ще цікаво, як вони собі уявляють окремо водовідведення холодної та гарячої води.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 14:03

Якщо пам'ятаю, через аппку СЕПнути з картки Економ (виплата з депо) буде ж без комісії? Переказ фізособи собі на інший банк.
Там після реквізитів після "далі">>>"виберіть категорію" - що треба вибрати? "інше" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 19:32

Re: UGB еко банк країни

  flysoulfly написав:Там після реквізитів після "далі">>>"виберіть категорію" - що треба вибрати? "інше" ?
Так, категорія "Інше". Якщо створити шалон, то інформація в полі "Призначення платежу" не зберігається.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 22:58

  Howl написав:
  flysoulfly написав:Там після реквізитів після "далі">>>"виберіть категорію" - що треба вибрати? "інше" ?
Так, категорія "Інше". Якщо створити шалон, то інформація в полі "Призначення платежу" не зберігається.
дякую!
А шаблони мої старі після якогось оновлення аппки всі зникли.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 22:43

Re: UGB еко банк країни

Підкажіть, будь ласка, а в мобільному додатку є можливість проводити операції з рахунками в золоті? Відкривати поточні рахунки, депозити, etc?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 23:02

  Arbitr написав:Підкажіть, будь ласка, а в мобільному додатку є можливість проводити операції з рахунками в золоті? Відкривати поточні рахунки, депозити, etc?

Смеетесь? Тут карты и счета в деньгах не все видны в приложении. Операции Огвз только в отделении (в аппке хоть сами бумаги по итогу видно и то хорошо). А Про счета в золоте и операции с ними онлайн - имхо при нынешнем состояния аппкм - "це синку хвантастика"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 11:59

Ніколи не користувався "тягнучкою" їхньої аппки . Затягнути грн (з іншого банку,що не бере коміс) на колишній ПроЗапас - буде безкоштовно?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:08

  flysoulfly написав:Ніколи не користувався "тягнучкою" їхньої аппки . Затягнути грн (з іншого банку,що не бере коміс) на колишній ПроЗапас - буде безкоштовно?

А вона працює? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:14

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Ніколи не користувався "тягнучкою" їхньої аппки . Затягнути грн (з іншого банку,що не бере коміс) на колишній ПроЗапас - буде безкоштовно?

А вона працює? :shock:
а я хз,
мабуть же
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:22

  flysoulfly написав:Ніколи не користувався "тягнучкою" їхньої аппки . Затягнути грн (з іншого банку,що не бере коміс) на колишній ПроЗапас - буде безкоштовно?

роки 2 назад затягував навіть на економ так, якшо прям дуже цікаво то можу одну гривню на благо суспільства кинути
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