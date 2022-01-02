|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 чер, 2025 21:07
намагався перекинути відсотки що зайшли на еко-гаманець на свою картку - помилка, спробуйте пізніше. спілкування із підтримкою. перевірте інтернет. перевстановіть застосунок. карткою не користувався останнім часом. після кількох запитів до чату нарешті знайшовся хтось толковий і побачив що рахунок заблокований фінмоніторінгом. шіт хеппендс. спробував перекинути з картки трохи грошей на інший банк - теж помилка. невже так складно у застосунку відобразити що рахунок заблоковано щоб клієнт не витрачав час на вирішення ребусів? це якесь дно. ну і вішенка на тортику - пензлюй до відділення із документами доводити що ти не верблюд... подивився історію - 5 разів скидав гроші з еко-гаманця на картку, а от 6й раз вже банк вирішив що це занадто жирно і заблокували рахунок.
Додано: Сер 06 сер, 2025 23:37
Re: UGB еко банк країни
Як банк пільговий період рахує по Еко-кредитці, 70+3 дня з дати першої витрати і до повного погашення?
04.06 мав першу витрату, пільговий до 15.08. 23.07 повністю погасився, платіж провели 25.07. Вийшов в нуль, пільговий мав би заново рахуватись.
Сьогодні зробив платіж, пільговий знову до 15.08, а не образно до 17.10. Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?
Додано: Чет 07 сер, 2025 23:51
Re: UGB еко банк країни
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:53
Що зараз цікавого в Укргазі? Бо у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Як на мене, банк - для тих нещасних, які у ньому зарплатну картку тримають.
А колись... у них навіть FOREX був. Але то було дуже-дуже давно...
