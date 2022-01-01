|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:34
aanonimovic594 написав:
там СЕП 3.9 скоріш за всього, який опрацьовується вручну, спеціалістами банку, тому і відповідно не обробляються, бо ніхто не хоче цілодобово бути на роботі
В даному випадку версія СЕП до ручної обробки значення не має. Всі банки працюють в онлайн СЕП 4.0 ще з 1 квітня 2023-го. Але там не має вимог то банківських процедур, якщо не помиляюся, діє стара норма 3 банківських дні.
Інше, питання, це СЕП-4.1, який банки мають обов'язково запровадити до 7 серпня. НБУ зобов'язав банки забезпечити можливість миттєвих платежів тими самим способом, що і звичайних. Тобто якщо є в мобільному додатку можливість відправити платіж, то він має мати можливість відправлятися і як миттєвий, в якому на всі процедури (внутрибанк відправника, СЕП, внутрибанк отримувача) надається 10 секунд.
Підозрюю, що до 7 серпня не всі встигнуть. Чи буде НБУ публічно пороти банки за це, чи дасть їм ще трохи часу, незабаром побачимо.
-
vasyatko
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 26.11.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:49
До речі про Сеп. Щойно пробував перевести, при вставленні рахунку в реквізити, пише в полі МФО (яке Юнекс сам заповнює) - банк не знайдено і не дає відправити. Різні рахунки пробував вставляти - одне й те саме.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 13:20
На сайті банку написано, що платежі через додаток проводяться без комісії, а по факту за переказ з картки на картку беруть комісію 0,5%
-
Charter
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 15:17
1finanсier написав:
До речі про Сеп. Щойно пробував перевести, при вставленні рахунку в реквізити, пише в полі МФО (яке Юнекс сам заповнює) - банк не знайдено і не дає відправити. Різні рахунки пробував вставляти - одне й те саме.
Це фіча від розробника каповей, треба телефонувати саме до них і вияснювати
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 15:17
vasyatko написав: aanonimovic594 написав:
там СЕП 3.9 скоріш за всього, який опрацьовується вручну, спеціалістами банку, тому і відповідно не обробляються, бо ніхто не хоче цілодобово бути на роботі
В даному випадку версія СЕП до ручної обробки значення не має. Всі банки працюють в онлайн СЕП 4.0 ще з 1 квітня 2023-го. Але там не має вимог то банківських процедур, якщо не помиляюся, діє стара норма 3 банківських дні.
Інше, питання, це СЕП-4.1, який банки мають обов'язково запровадити до 7 серпня. НБУ зобов'язав банки забезпечити можливість миттєвих платежів тими самим способом, що і звичайних. Тобто якщо є в мобільному додатку можливість відправити платіж, то він має мати можливість відправлятися і як миттєвий, в якому на всі процедури (внутрибанк відправника, СЕП, внутрибанк отримувача) надається 10 секунд.
Підозрюю, що до 7 серпня не всі встигнуть. Чи буде НБУ публічно пороти банки за це, чи дасть їм ще трохи часу, незабаром побачимо.
ну не знаю, я думав що 3.9 вручну працює, а 4.0 вже автоматично
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:31
aanonimovic594 написав:
ну не знаю, я думав що 3.9 вручну працює, а 4.0 вже автоматично
Завтрашній круглій даті (0x20 річниці СЕП присвячується).
Ніякої версії 3.9 не існувало.
До 4.1 НБУ використовував дрібну нумерацію версій тільки для версії 3.2. Більш того, перші 13 років життя СЕП номерів версій не було.
СЕП також не накладав жодних вимог щодо автоматизації операцій банку, окрім сумісності з СЕП.
Грубо по пам'яті:
5 серпня 1993 - Запуск СЕП. Файловий обмін, сеансові зарахування. Платежі ходять до 09:00-18:00;
жовтень 1995 - в СЕП з'являється електронний підпис, перша зміна структури файлів СЕП;
січень 1999 - новий план рахунків, рахунки замість 9 знаків стали 14, відповідно структури змінені;
десь 2000 - з'являються "термінові перекази" працюють в онлайн, використовують тільки банки-маргінали
десь 2006/2007 - СЕП 2.0. Все ще файловий обмін, формати передачі розширені, замість кодової сторінки "DOS" маємо "Windows".
"термінові перекази" отримують нове життя, тепер їх можна відправляти всім, а не тільки тим, хто їх підтримує.
2016 - СЕП 3.0. Для банків файли залишаються, але обмін з НБУ переходить на принципово новий стандарт IBM MQ
2019 - СЕП 3.2. Перехід на IBAN відповідно зміна структур файлів/повідомлень
2020 - режим роботи 23/7. Ніяких змін, просто регламентом запроваджений цілодобовий режим для тих кому треба
2022 - "термінові перекази" отримують обов'язковість для деяких операцій
1 квітня 2023 - СЕП 4.0. Основне - перехід на стандарт ISO20022. Файлів більше нема, системи автоматизації банків напряму спілкуються з серверами НБУ. Можливість роботи 24/7.
1 грудня 2024 - СЕП 4.1. Миттєві платежі.
1 січня 2025 - банки зобов'язанs приймати гроші 7x24x365 та зараховувати їх клієнту протягом 1 години
7 серпня 2025 - миттєві платежі обов'язкові для всіх банків, суми до 100 тисяч гривен мають йти 10 секунд. З того, що я бачу, далеко не всі банки змогли це нормально реалізувати, але сподіваюся виправляться.
-
vasyatko
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 26.11.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 22:43
Charter написав:
На сайті банку написано, що платежі через додаток проводяться без комісії, а по факту за переказ з картки на картку беруть комісію 0,5%
внутрішньобанкові?
Вихід СЕПом безкоштовний був з UnexSmart
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5949
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1890 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 04 сер, 2025 22:49
1finanсier написав:
До речі про Сеп. Щойно пробував перевести, при вставленні рахунку в реквізити, пише в полі МФО (яке Юнекс сам заповнює) - банк не знайдено і не дає відправити. Різні рахунки пробував вставляти - одне й те саме.
Може останню цифру треба стерти і написати знов, Чи UA спочатку стерти...
Або
руками введіть ІВАN один раз й збережіть шаблон.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5949
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1890 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1464
|683081
|
Пон 04 сер, 2025 20:50
klug
|
|214
|133478
|
|
|360
|162131
|
Нед 03 сер, 2025 15:56
Feh14
|