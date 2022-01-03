Не можу знайти в додатку де відображається кішміш.
Він підключений, але де його знайти ніяк не второпаю.
Підкажіть будь ласка
Додано: Суб 23 сер, 2025 23:30
Додано: Нед 24 сер, 2025 06:48
Додано: Нед 24 сер, 2025 14:59
Додано: Пон 25 сер, 2025 13:26
Начал пользоваться смарт картой.
КЛ пока нет, забросил немного своих.
Сделал две тестовые покупки на ПОСтерминалах.
ПАШСМС сказали сумму кишмиша и остаток средств
В приложении обе операции крутятся "в обработке" и в поле кэшбэка ничего.
Техмороз сказала удалить и переустановить приложение.
Сделал, всё по-старому. Она сказала, шо передаст вопрос куда-то там. Жду.
Что это может быть?
Кто-нибудь уже сталкивался?
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:09
банку треба срочно гроші -
Депо 3 міс 17 %
Додано: Пон 01 вер, 2025 18:54
Re: Юнекс Банк
Та ну нахєр.Забере ще...
Додано: Пон 01 вер, 2025 21:15
