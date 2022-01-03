RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 23:30

Не можу знайти в додатку де відображається кішміш.
Він підключений, але де його знайти ніяк не второпаю.
Підкажіть будь ласка
swan forever
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 27.05.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 06:48

  swan forever написав:Не можу знайти в додатку де відображається кішміш.
Він підключений, але де його знайти ніяк не второпаю.
Підкажіть будь ласка

Тапаєте на картку. Розділ кешбек зразу над останніми операціями по карті
Hemi
 
Повідомлень: 259
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 14:59

  swan forever написав:Не можу знайти в додатку де відображається кішміш.
Він підключений, але де його знайти ніяк не второпаю.
Підкажіть будь ласка

Заходите на карту и снизу будет информация по накопленному кешбеку.
Зображення
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 13:26

Начал пользоваться смарт картой.
КЛ пока нет, забросил немного своих.
Сделал две тестовые покупки на ПОСтерминалах.
ПАШСМС сказали сумму кишмиша и остаток средств
В приложении обе операции крутятся "в обработке" и в поле кэшбэка ничего.
Техмороз сказала удалить и переустановить приложение.
Сделал, всё по-старому. Она сказала, шо передаст вопрос куда-то там. Жду.
Что это может быть?
Кто-нибудь уже сталкивался?
swan forever
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 27.05.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:31

:evil: На гарячій лінії сидить студент-нікчема
flysoulfly
 
Повідомлень: 5976
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:09

банку треба срочно гроші -

Депо 3 міс 17 % :!: :!:

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/de ... x-maksimum
greenozon
 
Повідомлень: 16752
З нами з: 01.06.14
Подякував: 584 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 18:54

Re: Юнекс Банк

Та ну нахєр.Забере ще...
посетитель
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:15

  посетитель написав:Та ну нахєр.Забере ще...

Учитывая то, что тут также есть "Кешбек", как у Изи и Абанка, то да, стрёмно.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 154155156157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 36, 37, 38
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
370 166599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 вер, 2025 17:37
lara_08
Піреус Банк МКБ 1 ... 45, 46, 47
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
462 273542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 вер, 2025 15:41
ternofond
Банк Глобус 1 ... 182, 183, 184
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1831 792204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 вер, 2025 09:48
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1389)
01.09.2025 21:24
Ринок ОВДП (9602)
01.09.2025 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.