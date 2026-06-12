Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.
Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.
Софія виглядає жахливо.
Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.
На АЗС заправшик говорив російською.
Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.
Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.
З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.
Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.
Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.