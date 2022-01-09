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Будинок та 40 соток землі під
Києвом за вбивство Кадирова

Будинок та 40 соток землі під Києвом за вбивство Кадирова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:31

Будинок та 40 соток землі під Києвом за вбивство Кадирова

Пропонуємо до обговорення:
Таку нагороду обіцяє депутат Верховної Ради VIII скликання та композитор Євген Рибчинський за вбивство Кадирова.

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Будинок та 40 соток землі під Києвом за вбивство Кадирова
R2
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