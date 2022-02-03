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росія ввела заборону на постачання
зерна країнам митного...

росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:15

росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного...

Пропонуємо до обговорення:
російська влада вводить заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу.

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росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:15

вот тебе и союз с россией.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:25

  sundaytvgood написав:вот тебе и союз с россией.

ну, оно-то да, но все же прекрасно понимают, что "беларусские криветки" и в обратную сторону возить можно...
_hunter
 
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