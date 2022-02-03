російська влада вводить заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу.
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росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:15
росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного...
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Дивися повний текст
росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:25
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