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Бізнес на крові: які компанії
продовжують роботу в росії

Бізнес на крові: які компанії продовжують роботу в росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:26

Бізнес на крові: які компанії продовжують роботу в росії

Пропонуємо до обговорення:
Кому війна, а кому мати рідна.

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Бізнес на крові: які компанії продовжують роботу в росії
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:26

А что там с московской фабрикой Тетра Пак?
sivkoln
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Модератори: Ірина_, Модератор

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