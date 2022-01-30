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Рада дозволила розміщувати
державні реєстри за межами...

Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:42

Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами...

Пропонуємо до обговорення:
У період дії правового режиму військового стану в Україні та 6 місяців після його припинення або скасування, власники державних інформаційних ресурсів можуть укладати договори з технічного адміністрування відповідних реєстрів із іноземними компаніями.

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Рада дозволила розміщувати державні реєстри за межами України
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:42

Главное Дию не переносить. Она наше всё.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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