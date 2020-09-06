Мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, відключила своїх українських співробітників від корпоративного зв’язку.
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Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:58
Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок...
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Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:59
французики и ашан, и вертоленосцы, и оружие в росию продают с 2014года и не собираются терять деньги
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