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ФГВФО розпочав виплати
гарантованого відшкодування...

ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:34

ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з 18 березня розпочав виплату гарантованого відшкодування в межах 200 тис. грн вкладникам Промислово-інвестиційного банку.

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ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам Промінвестбанку
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:34

Мирных поздравлений вкладчикам!..
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Модератори: Ірина_, Модератор

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