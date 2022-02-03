|
|
ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:34
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з 18 березня розпочав виплату гарантованого відшкодування в межах 200 тис. грн вкладникам Промислово-інвестиційного банку.
Дивися повний текст ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам Промінвестбанку
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97591
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:34
Мирных поздравлений вкладчикам!..
-
v4d1m
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 14.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор