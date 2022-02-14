Україні потрібен референдум щодо фінансових питань в тому числі і щодо системи оподаткування, як це є у Швейцарії.
Дивися повний текст
\"Потрібен референдум\": Гетманцев розповів про нову податкову реформу
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:49
"Потрібен референдум": Гетманцев розповів про нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
\"Потрібен референдум\": Гетманцев розповів про нову податкову реформу
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:59
|