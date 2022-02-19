З наступного тижня українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі — PKO Bank Polski.
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Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:05
Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях...
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Дивися повний текст
Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі
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