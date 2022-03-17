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У росії дозволили місцевій
компанії ремонтувати Boeing...

У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing...
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:31

У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing...

Пропонуємо до обговорення:
російський провайдер обслуговування та ремонту повітряних суден «А-Технікс» пройшов аудит росавіації для виконання технічного обслуговування літаків Boeing та Airbus.

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У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing та Airbus
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:31

Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
finuser502
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Re: У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing..

finuser502 написав:Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
Це не заважатиме літати у внутр.повітр.просторі
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:36

  GALeon написав:
finuser502 написав:Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
Це не заважатиме літати у внутр.повітр.просторі


сьогодні вже проскочила новина, що є перша аварія цивільного літака в рашці
почалось? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:43

Re: У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing..

greenozon написав:
  GALeon написав:
finuser502 написав:Кто разрешил? Росавиация или производитель самолётов? Этим разрешением подтереться можно - оно нелегитимно по своей сути. Заголовок измените! И внимательно читайте, что перепубликуете!
Це не заважатиме літати у внутр.повітр.просторі


сьогодні вже проскочила новина, що є перша аварія цивільного літака в рашці
почалось? :)
Воно і не закінчувалось
GALeon
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