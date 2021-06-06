Cryptex є міжнародним торговим майданчиком. Обмінюйте біткоїни на долари та рублі на криптовалютній біржі Cryptex за вигідним курсом без ідентифікації та довгих реєстрацій.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 01:00
Змінюйте разом з нами на Cryptex.net
Пропонуємо до обговорення:
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Змінюйте разом з нами на Cryptex.net
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:21
Re: Змінюйте разом з нами на Cryptex.net
Там не только рублями пополнять можно, но, судя по комиссиям, ориентировано таки на пополнение рублями, причём кэшем и в России. А для Украины по сути только WireTransfer с диким комисом и который у нас в долларах сейчас запрещён. Поэтому тоже не понимаю зачем эту ерунду рекламировать в украинском СМИ.
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