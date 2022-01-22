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Finance.ua: Як придбати
військові облігації України

Finance.ua: Як придбати військові облігації України
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:55

Finance.ua: Як придбати військові облігації України

Пропонуємо до обговорення:
Доступні варіанти
Військові облігації – це боргові цінні папери, які уряд країни, що воює, випускає з метою фінансування воєнних операцій. Випуск військових облігацій зазвичай має дві основні мети: з одного боку, так здійснюється накопичення коштів на ведення війни. З іншого боку, всі небайдужі громадяни можуть взяти посильну фінансову участь у підтримці своєї армії та відчути свою причетність до воєнних дій.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:55

Доброго дня
Підкажіть, будь ласка:
1. чи беруть податкові збори з доходу по ОВДП? якщо "так" - то які?
2. приват чи ICU виступають податковим агентом?


Коментар: приват - це товариш, який і на смерті заробляти буде
you_thunderstruck
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:48

Шановні клієнти!

В умовах військової агресії росії, «Укрексімбанк» пропонує підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Клієнти вже здійснили операції на суму 300 млн.

Кошти спрямовуються на забезпечення ЗСУ та фінансові потреби Держави в умовах воєнного стану.

«Укрексімбанк» - первинний дилер Мiнфiну.

«Укрексімбанк» максимально спростив процедуру купівлі ОВДП клієнтами. Ви можете купувати в зручний для Вас час без обов'язкового відвідування Банку. Комісї за операціями відсутні. Мінімальна сума необмежена.

Зателефонуйте до Контакт-центру Банку або свого менеджеру

Основні умови:
✔️номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
✔️строк обігу – 1 рік;
ставка дохідності – 11%.

Разом до перемоги!
https://t.me/bank_exim/1678
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:52

Інвестування у військові облігації = потужна підтримка. І ця можливість є у клієнтів Альфа-Банку Україна. А для іноземців це також можливість підтримати країну на зворотній основі (11% рiчних без комісії для всіх).

Що таке військові облігації❓
🔺Цінні папери, які випускає Мінфін України разом з депозитарієм НБУ, НКЦПФР та первинними дилерами. Інвестори можуть купувати їх, підтримуючи економіку країни. Це вже другий аукціон, загальна вартість облігацій на якому досягнула 6,6 млрд грн: під час першого сума інвестицій сягнула 8 млрд грн.

Що потрібно для такого інвестування❓
🔺ЕЦП (електронний цифровий підпис).
🔺Рахунок в цінних паперах. Якщо його немає – спробуй відкрити з допомогою свого менеджера в Альфі (не забувай - потрібен ЕЦП).

Як це зробити❓
🔺Подай заявку на участь в аукціоні Мінфіну України в АБУ. Її можна надіслати на пошту Securities@alfabank.kiev.ua з темою "Заявка військові облігації"

Активно працюємо над інструментами інвестування і підтримки економіки в такий час. Так переможемо
https://t.me/alfabankua/1735
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:55

  you_thunderstruck написав:Доброго дня
Підкажіть, будь ласка:
1. чи беруть податкові збори з доходу по ОВДП? якщо "так" - то які?
2. приват чи ICU виступають податковим агентом?


Коментар: приват - це товариш, який і на смерті заробляти буде


Жодних комісій за операціями та податків не стягується. Повернення гарантується державою без обмежень за сумою вкладень.
https://t.me/bank_exim/1651
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