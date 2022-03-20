Finance.ua: Як придбати військові облігації України

Доступні варіанти Військові облігації – це боргові цінні папери, які уряд країни, що воює, випускає з метою фінансування воєнних операцій. Випуск військових облігацій зазвичай має дві основні мети: з одного боку, так здійснюється накопичення коштів на ведення війни. З іншого боку, всі небайдужі громадяни можуть взяти посильну фінансову участь у підтримці своєї армії та відчути свою причетність до воєнних дій.
В умовах військової агресії росії, «Укрексімбанк» пропонує підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Клієнти вже здійснили операції на суму 300 млн.
Кошти спрямовуються на забезпечення ЗСУ та фінансові потреби Держави в умовах воєнного стану.
«Укрексімбанк» - первинний дилер Мiнфiну.
«Укрексімбанк» максимально спростив процедуру купівлі ОВДП клієнтами. Ви можете купувати в зручний для Вас час без обов'язкового відвідування Банку. Комісї за операціями відсутні. Мінімальна сума необмежена.
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Основні умови: ✔️номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень; ✔️строк обігу – 1 рік; ставка дохідності – 11%.
Інвестування у військові облігації = потужна підтримка. І ця можливість є у клієнтів Альфа-Банку Україна. А для іноземців це також можливість підтримати країну на зворотній основі (11% рiчних без комісії для всіх).
Що таке військові облігації❓ 🔺Цінні папери, які випускає Мінфін України разом з депозитарієм НБУ, НКЦПФР та первинними дилерами. Інвестори можуть купувати їх, підтримуючи економіку країни. Це вже другий аукціон, загальна вартість облігацій на якому досягнула 6,6 млрд грн: під час першого сума інвестицій сягнула 8 млрд грн.
Що потрібно для такого інвестування❓ 🔺ЕЦП (електронний цифровий підпис). 🔺Рахунок в цінних паперах. Якщо його немає – спробуй відкрити з допомогою свого менеджера в Альфі (не забувай - потрібен ЕЦП).
Як це зробити❓ 🔺Подай заявку на участь в аукціоні Мінфіну України в АБУ. Її можна надіслати на пошту Securities@alfabank.kiev.ua з темою "Заявка військові облігації"