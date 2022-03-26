RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як придбати
військові облігації України

Finance.ua: Як придбати військові облігації України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:55

Finance.ua: Як придбати військові облігації України

Пропонуємо до обговорення:
Доступні варіанти
Військові облігації – це боргові цінні папери, які уряд країни, що воює, випускає з метою фінансування воєнних операцій. Випуск військових облігацій зазвичай має дві основні мети: з одного боку, так здійснюється накопичення коштів на ведення війни. З іншого боку, всі небайдужі громадяни можуть взяти посильну фінансову участь у підтримці своєї армії та відчути свою причетність до воєнних дій.

Дивися повний текст Як придбати військові облігації України
D2
 
Повідомлень: 181
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:55

Доброго дня
Підкажіть, будь ласка:
1. чи беруть податкові збори з доходу по ОВДП? якщо "так" - то які?
2. приват чи ICU виступають податковим агентом?


Коментар: приват - це товариш, який і на смерті заробляти буде
you_thunderstruck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:48

Шановні клієнти!

В умовах військової агресії росії, «Укрексімбанк» пропонує підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Клієнти вже здійснили операції на суму 300 млн.

Кошти спрямовуються на забезпечення ЗСУ та фінансові потреби Держави в умовах воєнного стану.

«Укрексімбанк» - первинний дилер Мiнфiну.

«Укрексімбанк» максимально спростив процедуру купівлі ОВДП клієнтами. Ви можете купувати в зручний для Вас час без обов'язкового відвідування Банку. Комісї за операціями відсутні. Мінімальна сума необмежена.

Зателефонуйте до Контакт-центру Банку або свого менеджеру

Основні умови:
✔️номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
✔️строк обігу – 1 рік;
ставка дохідності – 11%.

Разом до перемоги!
https://t.me/bank_exim/1678
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16109
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9305 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:52

Інвестування у військові облігації = потужна підтримка. І ця можливість є у клієнтів Альфа-Банку Україна. А для іноземців це також можливість підтримати країну на зворотній основі (11% рiчних без комісії для всіх).

Що таке військові облігації❓
🔺Цінні папери, які випускає Мінфін України разом з депозитарієм НБУ, НКЦПФР та первинними дилерами. Інвестори можуть купувати їх, підтримуючи економіку країни. Це вже другий аукціон, загальна вартість облігацій на якому досягнула 6,6 млрд грн: під час першого сума інвестицій сягнула 8 млрд грн.

Що потрібно для такого інвестування❓
🔺ЕЦП (електронний цифровий підпис).
🔺Рахунок в цінних паперах. Якщо його немає – спробуй відкрити з допомогою свого менеджера в Альфі (не забувай - потрібен ЕЦП).

Як це зробити❓
🔺Подай заявку на участь в аукціоні Мінфіну України в АБУ. Її можна надіслати на пошту Securities@alfabank.kiev.ua з темою "Заявка військові облігації"

Активно працюємо над інструментами інвестування і підтримки економіки в такий час. Так переможемо
https://t.me/alfabankua/1735
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16109
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9305 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:55

  you_thunderstruck написав:Доброго дня
Підкажіть, будь ласка:
1. чи беруть податкові збори з доходу по ОВДП? якщо "так" - то які?
2. приват чи ICU виступають податковим агентом?


Коментар: приват - це товариш, який і на смерті заробляти буде


Жодних комісій за операціями та податків не стягується. Повернення гарантується державою без обмежень за сумою вкладень.
https://t.me/bank_exim/1651
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16109
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9305 раз.
Подякували: 4462 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:59

D2

Додайте ще додаток bond.ua - реєстрація онлайн в додатку за пару годин!
і кінто

усі - безкоштовно дають змогу купувати військові облігації!
greenozon
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:10

Термин "ЕЦП" уже давно выведен из обращения. Вместо него следовало использовать термины "КЕП" или "УЕП".
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4371
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:50

greenozon схоже на скам. Інфи про компанію на сайті немає; відео на сайті, де показана покрокова реєстрація, видалені - цитата:

Це відео більше не доступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено.


Все це дуже підозріло. Додаток випущено всього лиш 16 березня 2022 року, і в нього близько тисячі завантажень.
042013
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:46

  042013 написав:greenozon схоже на скам. Інфи про компанію на сайті немає; відео на сайті, де показана покрокова реєстрація, видалені - цитата:

Це відео більше не доступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено.


Все це дуже підозріло. Додаток випущено всього лиш 16 березня 2022 року, і в нього близько тисячі завантажень.


пошук по ЄДРПОУ 37686943

незрозуміло про яке саме відео йде мова і що саме вам підозріло
фірмі більше 10 років на ринку України,
статутний капітал - мільйони гривень

так, додаток новий, бо власне на початку 22 року почався бум мобільних додатків із прицілом на купівлю ЦБ одним кліком (Альфа, Моно, і інші)

PS так, я купував військові через цей додаток
усі комісії = 0 грн
greenozon
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:58

greenozon і вже щось в цьому додатку і продавали, і виводили вдало кошти, отримали прибуток?

Я говорю про сайт https://bond.ua/ , тому що не встановлюю ті додатки на фінансову машину, в яких я не впевнений. А цей додаток викликає запитання через час своєї реєстрації, і через відсутність відгуків, і через відео, які розміщені на вищевказаному сайті, але недоступні для перегляду у зв'язку з видаленням облікового запису. Погодьтесь, було б дивно, якби там чи обліковий запи сприватбанку, чи монобанку, чи хай хоч і якої фінансової установи спочатку був представлений на ютубі, а потім був заблокований. Це викликає сумніви.

p.s.: домен http://viaversa.com/ , який вказаний в підвалі сайту додатку, недоступний. Дуже тривожні думки приходять з приводу того, що це - скам-проект.
042013
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины 1, 2, 3
D2 » П'ят 04 бер, 2022 22:45
22 6522
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 00:40
alenaeliseeva2008
Finance.ua: Де біженцям шукати допомогу за кордоном
D2 » Суб 26 бер, 2022 18:11
0 120
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 бер, 2022 18:11
D2
Finance.ua: Чем заменить российские CRM системы
D2 » П'ят 25 бер, 2022 16:10
0 153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 16:10
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.