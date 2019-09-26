Finance.ua: Як придбати військові облігації України

042013
а ви взагалі збираєтесь допомагати ЗСУ-країні в час навали рашиського агресора чи шукаєте москаля під кожним кущем?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:22
042013
а ви взагалі збираєтесь допомагати ЗСУ-країні в час навали рашиського агресора чи шукаєте москаля під кожним кущем?
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:46
greenozon а ще додаток під iOS не завантажується. Мутний додаток.
А на андроїд після введення номера вискакує помилка.
Додано: Сер 13 кві, 2022 13:59
042013
для тих хто бачив в кущах зраду - брокер БТС (який обслуговує додаток bond.ua)
є офіційним ліцензованим брокером на сайті Мінфіну
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:11
Додано: Суб 30 кві, 2022 00:54
Месяц назад экспериментально прикупил там ОВГЗ с погашением 27го апреля. Всё погашено в срок и успешно выведено обратно в мой банк. Слегка меньше цены (т.е. выше мой доход) по сравнению с Альфой. А вот ICU и Wotan обошлись без меня: открывали счета очень долго. Кроме того в ICU ассортимент облигаций пожиже и дурацкое требование деньги заводить исключительно с того счёта, который указан при регистрации.
Думать никто не запрещает Подкину ещё ещё тревог: у Привата на страничке ОВГЗ кнопочка консультации выдаёт ошибку уже не первый месяц. Тоже однозначный скам!
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