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Finance.ua: Як придбати
військові облігації України

Finance.ua: Як придбати військові облігації України
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:22

042013

а ви взагалі збираєтесь допомагати ЗСУ-країні в час навали рашиського агресора чи шукаєте москаля під кожним кущем?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:46

greenozon а ще додаток під iOS не завантажується. Мутний додаток.
А на андроїд після введення номера вискакує помилка.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:59

042013

для тих хто бачив в кущах зраду - брокер БТС (який обслуговує додаток bond.ua)
є офіційним ліцензованим брокером на сайті Мінфіну

https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 05:12

Почему нельзя купить военные облигации в монобанке???
antnbolgov
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:11

  antnbolgov написав:Почему нельзя купить военные облигации в монобанке???

В беті вже можна, тільки неясно що там з комісіями.
В додатку Укргазбанку можна оформити заявку, тільки все рівно потрібно через пошту контактувати з брокером, але все без будь яких комісій
ziks
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 00:54

  042013 написав:greenozon і вже щось в цьому додатку і продавали, і виводили вдало кошти, отримали прибуток?

Месяц назад экспериментально прикупил там ОВГЗ с погашением 27го апреля. Всё погашено в срок и успешно выведено обратно в мой банк. Слегка меньше цены (т.е. выше мой доход) по сравнению с Альфой. А вот ICU и Wotan обошлись без меня: открывали счета очень долго. Кроме того в ICU ассортимент облигаций пожиже и дурацкое требование деньги заводить исключительно с того счёта, который указан при регистрации.

  042013 написав:p.s.: домен http://viaversa.com/ , який вказаний в підвалі сайту додатку, недоступний. Дуже тривожні думки приходять з приводу того, що це - скам-проект.

Думать никто не запрещает 8) Подкину ещё ещё тревог: у Привата на страничке ОВГЗ кнопочка консультации выдаёт ошибку уже не первый месяц. Тоже однозначный скам!
moveton
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