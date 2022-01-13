ПриватБанк з 21 березня 2022 року розширив можливості надсилання переказів з України за кордон.
Дивися повний текст
ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 бер, 2022 17:13
ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів з України
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|