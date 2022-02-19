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Почалися перші виплати
6500 грн єПідтримки

Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:57

Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки

Пропонуємо до обговорення:
Відучора розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців.

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Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:57

Пенсионер харьковчанин 65 лет пенсия 1954 грв.продолжает быть с 2001г.предпринимателем третьей группы по сей день.Последний пару лет около трёх четырех месяцев в году лежал по больницам.Были операции но аренду требовали приходилось платить приходилось занимать.
Сейчас война денег негде взять работать не возможно после тяжёлой операции беженец покинул город но за обгоревший киоск на Героев труда требуют аренду.Подавал заявку в ДИЮ как ФЛП во время выплаты восемь тысяч не получил.Сейчас на 6500 грв.результата ноль.
arabic_dubai
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:23

Re: Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки

arabic_dubai написав:Пенсионер харьковчанин 65 лет пенсия 1954 грв.продолжает быть с 2001г.предпринимателем третьей группы по сей день... Сейчас на 6500 грв.результата ноль.
ЄСВ він сплачував?
GALeon
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